5 melhores restaurantes de Florianópolis segundo o ranking TasteAtlas

Em um país de dimensões continentais como o Brasil, a pluralidade cultural é um fator inerente, que se reflete nos mais diversos setores, seja na música, no modo de vestir, no sotaque e, claro, na gastronomia.

Do norte ao sul e do leste ao oeste do território nacional encontram-se iguarias clássicas como coxinha, brigadeiro, pavê, açaí, entre outras, e alguns estabelecimentos se destacam por reproduzir versões saborosas. É o caso de cinco restaurantes localizados em Florianópolis, Santa Catarina, que foram contemplados na lista elaborada pelo TasteAtlas como os melhores da região. São eles:

FairyLand Cupcakes

Amoriko Brigadeiros Finos

Cachorro Quente do Afonso

Saborear Café

Confeitaria Krauss

Como funciona o TasteAtlas

O TasteAtlas é uma plataforma online utilizada por internautas ao redor do mundo todo para registrar experiências; funciona como uma espécie de Letterbox do mundo gastronômico. Os usuários atribuem notas que podem variar de 0,5 a 5 para cada polo gastronômico, restaurante, comida ou bebida, e o site fica responsável por coletar essas notas, calcular as médias e divulgá-las em rankings. As avaliações não são de cunho profissional, e sim amador.