Cidade paulista lidera ranking das refeições mais caras do Brasil; saiba qual

Um levantamento da Associação Brasileira das Empresas e Benefícios ao Trabalhador (ABBT) apontou que uma cidade paulista lidera o ranking das refeições mais caras do país.

De acordo com a pesquisa, que analisou 5.640 preços em 51 cidades brasileiras, uma refeição completa – incluindo prato principal, bebida não alcoólica, sobremesa e café – custa, em média, R$ 60,95, superando a média nacional de R$ 51,61. O estudo abrangeu todas as regiões do Brasil e revelou que as cidades do interior de São Paulo dominam os primeiros lugares no custo de refeições.

A pesquisa considerou cinco regiões, 22 estados e avaliou estabelecimentos que aceitam vouchers e cartões de refeição. Barueri, localizada no estado de São Paulo, ficou no topo do ranking, com a refeição completa custando, em média, R$ 60,95 – um valor bem acima da média regional do Sudeste (R$ 54,54) e da média estadual de São Paulo (R$ 57,09).

Em segundo lugar, outra cidade do interior paulista, Taboão da Serra, registrou uma média de R$ 60,91, apenas quatro centavos a menos que Barueri. Já a capital paulista ocupa o terceiro lugar, com uma refeição completa custando, em média, R$ 59,67. As informações são do Estadão.

Confira o top 10 cidades mais caras para almoçar em São Paulo

Barueri: R$ 60,95 Taboão da Serra: R$ 60,91 São Paulo: R$ 59,67 Santo André: R$ 59,21 Jundiaí: R$ 53,01 Santos: R$ 52,25 São José dos Campos: R$ 50,25 Sorocaba: R$ 49,52 São Caetano: R$ 49,15 Diadema: R$ 49,12

