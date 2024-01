Catchup: relembre a marca eleita como a número um pelo teste Paladar

Equilíbrio em dulçor e acidez, além dos toques de salinidade, são características fundamentais para definir um catchup de qualidade. Com o intuito de identificar os melhores do mercado, o Paladar promoveu um teste que elegeu a Qualitá em primeiro lugar.

Para a conclusão, aconteceu uma degustação às cegas com um time especializado no assunto. Cerca de dez amostras que custam entre R$ 7,89 e R$ 24,80 foram avaliadas em critérios como aparência, textura, aroma e sabor.

Na matéria de Cintia Oliveira, com o título ‘Qual o melhor catchup do supermercado?’, lemos que a Qualitá agradou aos jurados pela textura cremosa -por causa da pectina entre os ingredientes-, sabor levemente ácido e gosto de tomate, além do brilho intenso e coloração escura. Leia o conteúdo completo.