Ceia de Natal perfeita? Descubra as dicas de ouro dos especialistas

O fim do ano está chegando e, com ele, vem a expectativa de um bom encontro em amigos e família. Para isso, é necessário se organizar, sabendo o que será servido, como pode acontecer uma decoração e até mesmo descobrir quantidades.

Um dos primeiros passos listados pelo Paladar é escolher quais serão os pratos, além de mostrar exemplos de aperitivos, opções salgadas e doces com detalhes que podem ser feitos em casa.

O arroz, por exemplo, é uma opção que costuma agradar aos convidados e até os fazem se sentir em casa. Mas não precisa ser tão simples! Dá para incrementar lentilha, camarão, polvo, vegetais e outros.

Se você ainda não se planejou e quer fazer tudo bem organizado, confira as dicas para uma Ceia de Natal recheada e tenha um sentimento tranquilo na noite da comemoração, lendo a matéria clicando aqui.

Além disso, sabendo que os deliciosos chocottones e panettones ficam em destaque nessa época do ano, o Paladar está preparando um ranking com as melhores opões desses produtos no mercado, que estará disponível nos dias 7 e 8 de dezembro.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem várias receitas testadas e aprovadas que podem ser replicadas em casa. Confira as opções de pratos, drinques e sobremesas aqui.