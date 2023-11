O grupo RBD vai subir ao palco do Estádio Morumbi nos dias 12 e 13 de novembro, onde cantará hits como “Rebelde”, “Nuestro Amor”, “Aún Hay Algo” e “S.H.E.A.”. Nos dias de show, o restaurante Johnny Rockets, que possui três unidades fixas dentro do Morumbi, servirá um cardápio exclusivo, que conta com uma novidade especial para o evento: o balde de frango frito, que custará R$ 60,00.

Os sanduíches do cardápio estão a partir de R$ 30,00. A lista de lanches inclui os tradicionais Cheeseburger, Bacon Cheeseburger, Mega Dog, Mega Bacon Cheese Dog e Texas Chicken Burger da casa, com opção de levar apenas o sanduíche ou optar pelo combo com fritas e refrigerante, que parte de R$ 55,00.

Além disso, estarão disponíveis as barcas de batata frita a partir de R$ 30,00. Você pode escolher entre duas: American Fries e Bacon Cheese Fries.

Já a sobremesa fica a cargo dos deliciosos milkshakes da casa bem geladinhos. Partindo de R$ 30,00 com copos de 400 ml, os sabores disponíveis vão desde os clássicos até os da linha Original do Johnny Rockets: Chocolate Hershey’s, Strawberry e Chocomaltine.

Localização das unidades no estádio:

Cadeira Cativa - 3° piso

Área Vip - 3° piso

Arquibancada - 4° piso

Para mais informações: @johnnyrocketsbrasil

