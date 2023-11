Vai no Show do RBD? Saiba quais são os melhores lugares para comer perto do Morumbi

Depois de assistir um show ou até mesmo acompanhar um jogo de futebol dos nossos times favoritos, sentimos uma fome, né? Normalmente, nem estamos tão perto de casa para reconhecer quais são bons lugares para comer.

Por isso, o Paladar escolheu, dessa vez, o Morumbi, também por causa da apresentação do grupo vocal mexicano RDB, para listar os melhores restaurantes próximos da região e facilitar esse caminho para você, além da praticidade por ser tão pertinho.

Com grande variedade e pensando em um amplo público, há opções para todos os gostos. Para quem quer comida japonesa, por exemplo, há o By Koji, que é um restaurante dentro do estádio com sushis à la carte, teishoku, saladas, sobremesas e muito mais.

Para quem gostaria de um prato completo, dá para apostar no Fogo Steakhouse, recheado de escolhas como bife ancho, assado de tira e outros. Porém, uma comidinha leve pode cair bem, sendo uma ótima oportunidade para saborear a Padang Bakery. Nessa padaria artesanal, o cardápio conta com croissant, considerado o carro-chefe do lugar, sanduíches e outras seleções, que podem até mesmo serem levadas na bolsa para comer a caminho de casa depois de uma longa noite curtindo o som de uma banda.

Para conferir a lista completa, basta clicar aqui, na matéria do Paladar, e acompanhar mais detalhes da variedade e o que você pode encontrar em cada restaurante, além do tempo de distância entre o lugar e o estádio.

