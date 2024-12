Cerveja industrializada x cerveja artesanal: qual é a diferença?

Considerada uma das bebidas alcoólicas queridinhas dos brasileiros, a cerveja ganhou espaço nas comemorações por sua fácil harmonização com iguarias e petiscos. Por conta de seus muitos tipos e intensidades, ela também gerou certas dúvidas em seus consumidores.

Uma delas é sobre a diferença entre as cervejas industrializadas e as artesanais. Tanto se fala de ambas, mas o que difere essas duas versões?

Cervejas industrializadas ou cervejas artesanais?

De acordo com Fernanda Ueno, proprietária do Japas Cervejaria, para a matéria de Chris Campos, o que difere essas duas versões está no processo de produção. As artesanais são feitas em pequenas escalas, por conta disso, exploram mais a gama de estilos da bebida, enquanto cervejarias grandes se habituam com Lagers.

Além disso, por terem equipamentos menores, cervejarias de bebida artesanal possuem um tempo de processo maior do que as de grandes indústrias. A especialista também aponta que o sabor das versões artesanais possuem uma complexidade maior se comparadas com as industrializadas. Veja:

Como avaliar cervejas artesanais

Como avaliar cervejas artesanais

Agora que você sabe a diferença entre as bebidas, o que acha de descobrir alguns quesitos para avaliar na hora que você tomar uma cerveja artesanal?

Cerveja no copo

Molho de cerveja

Molho de cerveja

E se você acha que cerveja só serve para tomar, é aí que você se engana! Além de refrescante, a bebida também pode harmonizar como molho e tornar sua receita de costelinha suína muito saborosa.