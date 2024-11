Pode misturar cerveja com qualquer ingrediente? Descubra as possibilidades

Além de refrescante, a cerveja também é uma bebida alcoólica super clássica e que combina facilmente com diferentes tipos de pratos. Com uma grande variedade de sabores, intensidades e processos, ela também ganhou espaço para a adição de novos ingredientes em sua composição.

Para tornar a experiência única e se aventurar em novas combinações, muitas pessoas começaram a adicionar especiarias e outras iguarias na bebida para explorar novos sabores. Entretanto, algumas que gostariam de se aprofundar mais nessa diversidade

Pode misturar qualquer ingrediente?

Diferentemente do que se pode pensar, a cerveja pode sim ser combinada com qualquer ingrediente, de acordo com a proprietária do Japas Cervejaria, Fernanda Ueno, para a matéria de Chris Campos, no Paladar.

Com muita criatividade, é possível combinar ingredientes inusitados, como o missô e o wasabi, e formar sabores e harmonias bem diferentes.

PUBLICIDADE

Você sabe diferenciar cerveja industrializada e cerveja artesanal?

Sabia que cerveja não é tudo igual? Com vários tipos de processos, sabores e intensidades, cada uma tem suas características únicas. Venha conferir as diferenças entre cerveja industrializada e cerveja artesanal para não errar na hora do pedido. Confira agora a matéria completa.

Qualidade de cervejas artesanais

E se você quer se aprofundar no mundo dessa bebida clássica dos bares, o que acha de ficar de olho na qualidade delas? Veja dicas de especialistas para saber se está tomando uma cerveja artesanal de boa qualidade. Clique aqui e saiba mais.

PUBLICIDADE