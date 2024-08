Saiba qual é a cerveja mais forte do mundo

O universo cervejeiro é muito amplo, e os amantes dessa bebida alcoólica bem sabem disso. Existe desde a cerveja mais barata do mundo (leia mais sobre o assunto abaixo) até a cerveja mais cara do mundo, englobando diferentes categorias e estilos, mas agora está ganhando destaque a cerveja mais forte do mundo: a Beithir Fire.

A cervejaria 88 Brewery, localizada na Escócia, é responsável pela criação e lançamento dessa bebida, que ocorreu no ano de 2021. Hoje, a garrafa está custando 46 euros, o que equivale a aproximadamente R$ 280.

A Beithir Fire recebeu esse título por causa do seu teor alcoólico elevado, que é exatamente 75% Alcohol by Volume (álcool por volume), combinada com os processos de produção entre ingredientes, fermentação e filtragem.

Seu rótulo chama a atenção, mesclando cores vermelhas e pretas que se assemelham ao fogo. A indicação da cervejaria é consumir uma dose baixa, cerca de 35ml, porque o alto teor alcoólico da bebida é sentido no primeiro gole. As informações são do portal Mega Curioso.

Cerveja mais barata do mundo

Já que estamos falando de tipos curiosos de cerveja, você pode querer descobrir qual é a cerveja mais barata do mundo. Trata-se de uma Star Lager, vendida na Nigéria, que custa 20 pence de libra, o que equivale a aproximadamente R$ 1,28. Leia mais nesta matéria.

Cerveja já foi usada como medicamento no passado

Ainda na temática ‘‘curiosidades’’, a cerveja já foi utilizada como medicamento. Em 1827, o médico Juan Manuel publicou o trabalho ‘Opúsculo sobre la cerveza’, no qual ele explorou como a cerveja era usada como medicamento na época.

Ele buscou compreender a fabricação da cerveja, composição específica e, principalmente, conversar com aqueles que a utilizavam para tratamentos de saúde. Relembre.

Veja também

Melhor cerveja puro malte do mercado

Jurado avalia uma das 13 marcas de cerveja puro malte durante o teste de Paladar Foto: Daniel Teixeira

Agora que você já sabe curiosidades sobre a cerveja, incluindo a cerveja mais forte do mundo, pode explorar as cervejas puro malte, que são populares nos mercados.

O Paladar convidou especialistas para avaliar 13 opções disponíveis aos consumidores, considerando critérios específicos. Após a degustação, que ocorreu às cegas, três marcas se destacaram. Veja o teste completo aqui.