Ale ou Pale Ale? Descubra as diferenças que todo amante de cerveja deveria saber

Quem aprecia uma cerveja gelada nos finais de semana sabe que existem diversos estilos que podem agradar a diferentes paladares. No entanto, nem todos conhecem bem as características dessas bebidas, como as diferenças entre uma Ale e uma Pale Ale, por exemplo.

A Ale, uma categoria de cerveja, é conhecida por seus sabores complexos, que podem variar de amargos e doces a picantes, resultado dos diferentes processos de fermentação, conforme destaca Giulia Howard em sua matéria sobre os tipos de cerveja.

Já a Pale Ale é um tipo de cerveja que está dentro do estilo Ale, conhecida por sabores que evidenciam malte e lúpulo, que pode ou não acentuar amargor, e que ainda contempla subcategorias.

O universo cervejeiro não é complexo, somente amplo, e basta conhecer um pouquinho (e até experimentar) para ficar por dentro de todos os detalhes. As informações são do portal Food & Wine.

