Cerveja sem álcool fez sucesso no século XIX; entenda

A presença de álcool na composição de uma cerveja geralmente está ligada à sua criação e preferência do público. No entanto, a cerveja sem álcool também é uma alternativa desde o século XIX.

De acordo com informações do portal Comer História, nesse mesmo século, uma das principais produtoras de cerveja de Pernambuco, chamada sociedade Chaix & Gassier, investiu em cervejas sem álcool como uma saída, já que as produções estavam sendo impactadas pelas condições climáticas e falta de locais para armazenamento.

Como anunciou um relatório da época, esses motivos impulsionaram o aumento significativo da produção de cerveja sem álcool, ampliando essa oferta e mantendo a produtora à todo vapor, assim como movimentando o comércio.

Esse caso também revela uma produção minuciosa para garantir qualidade, já que para uma cerveja com álcool é necessário tempo suficiente de fermentação e armazenamento adequado, o que não estava sendo possível garantir naquele momento.

PUBLICIDADE

Cerveja já foi usada como medicamento

Em 1827, um médico publicou um trabalho que buscava entender qual era a relação da saúde do organismo com a cerveja, pois na época existiam pessoas que utilizavam a bebida para tratamentos de saúde.

Na busca por respostas, o ‘‘Opúsculo sobre a cerveza’', como foi intitulado o trabalho, abordava principalmente a composição da bebida e seus efeitos no corpo. Entenda mais detalhes sobre o assunto nesta matéria.

Comer História

Também conhecido como Beber História, é um projeto é realizado por três historiadores, que exploram as relações entre a história da humanidade e a comida. Eles abordam temas interessantes por meio de vídeos e textos divulgados na internet.

PUBLICIDADE

Melhor cerveja sem álcool

Se você prefere a cerveja sem álcool, pode experimentar a melhor do mercado. Paladar testou sete marcas, nacionais e importadas, e avaliou cada uma delas quanto a critérios específicos, elegendo a de maior qualidade. Veja o teste completo.