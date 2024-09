World Beer Awards 2024 elege a melhor cerveja Sour & Wild do mundo

Cerveja adocicada, amarga e... azeda? Sim! Esse sabor representa uma categoria popular, conhecida como Sour & Wild, que, geralmente, evidencia um leve azedinho e ácido no paladar, combinados com nuances frutadas. Segundo a anual Premiação Mundial de Cervejas (World Beer Awards), a Boon é a melhor cerveja Sour & Wild do mundo.

Essa bebida se caracteriza pela acidez equilibrada no sabor, acompanhada de uma leve doçura de cereja e outras nuances complexas, como baunilha e coco, além de um aroma de frutas e teor alcoólico de 6,50%.

A Boon é produzia pela Brouwerij Boon, na Bélgica, e com essa conquista relevante se torna ainda mais conhecida além do seu país de origem, destacando também essa categoria no universo cervejeiro.

Outras categorias do World Beer Awards 2024

Essa premiação abrange diferentes cervejas de países ao redor do mundo. Além da cerveja sem álcool, o World Beer Awards também possui a classificação da melhor cerveja preta, especial, de trigo, porter e outras para formar um grande conjunto em distintas categorias populares.

World Beer Awards: o que é

O World Beer Awards contempla anualmente cervejas de diferentes países, considerando ingredientes, sabor e estilo. Elas são avaliadas primeiro dentro de cada país de origem e as melhores passam para a etapa internacional, sendo julgadas por especialistas para definir as melhores cervejas do mundo.

