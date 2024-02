Cervejaria faz sucesso ao inovar com sabores diferentes em bebidas

A Way Beer, um estabelecimento do Paraná, conquistou destaque no mercado nacional por sua abordagem que inclui incorporar frutas às cervejas, apresentando bebidas não apenas com cores vibrantes, mas também sabores únicos.

A primeira versão que ganhou grande popularidade foi a Sour Pitaya, uma cerveja alcoólica que inclui a pitaya entre seus ingredientes. Ela proporciona um sabor pouco amargo, harmonizado com notas cítricas pelo frescor e uma coloração rosada intensa.

Conforme o portal O Especialista, outras frutas, como manga e pêssego, também receberam suas próprias versões no cardápio da Way Beer. Isso significa que os gostos podem variar.

Essa diversidade de sabores pode ser explicada pelo fato de que cada fruta escolhida destaca diferentes características da bebida, conforme explicado pelo especialista do ramo, Beto Tempel, na matéria de Helena Gomes sobre cervejas frutadas.