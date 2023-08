Especialistas elegem as três melhores cerveja puro malte do mercado

Qual as três melhores cerveja puro malte do mercado? Foto: Giphy

Todo brasileiro tem uma cerveja favorita, ou aquela mais queridinha no verão. Antigamente, haviam poucas marcas disponíveis nas prateleiras dos mercados, mas hoje em dia, são tantas opções que fica até difícil escolher qual a de melhor procedência, qual tipo, teor alcóolico ou até mesmo a melhor cor.

Pensando em auxiliar quem deseja se refrescar com uma boa “breja”, o Paladar convidou um júri especializado, que avaliou 13 marcas de cerveja puro malte vendidas nas redes de supermercado, para definir qual a melhor opção para os consumidores. Confira o ranking:

A campeã entre as cervejas avaliadas pelos jurados convidados é a Spaten, que apresentou sensação agradável de biscoito. Uma bebida leve, fácil de beber, com boa estabilidade de espuma; amargor baixo, mas aparente. Uma cerveja mais fresca do que o esperado para um produto comercial. Equilibrada, com notas de cereais e levemente frutada.

Em segundo lugar, a Amstel, que possui notas aparentes de malte e nota floral de lúpulo bem presente. Uma cerveja com leve oxidação, sabor equilibrado que remete a pão. Amargor presente, delicado e muito agradável.

Em terceiro, mas não muito atrás, a Império que possui aroma de lúpulo e malte adequados. Aroma agradável, que remete a fermento de pão e biscoito cream-cracker. Uma bebida leve e equilibrada. Uma leve acidez que deixa a cerveja mais fácil de beber.