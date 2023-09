Chef ensina a fazer brownie de chocolate de microondas; confira

A origem do brownie é um tanto misteriosa, com várias histórias e versões sobre como ele surgiu. Alguns acreditam que o brownie foi uma invenção acidental, quando um cozinheiro esqueceu de adicionar fermento a uma receita de bolo de chocolate. Outros acham que ele nasceu nos Estados Unidos, como um descendente do bolo de chocolate, durante o século XIX.

Independentemente de onde, o brownie se espalhou pelo mundo e se tornou um ícone da confeitaria. Ele é a escolha perfeita para uma sobremesa rápida ou até mesmo uma sobremesa mais rebuscada em um restaurante.

Pensando nisso, o Paladar convidou o chef do Senac, Victor Sampa, para fazer um brownie completamente feito no micro-ondas, que tem como base maçã triturada. Confira aqui!

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!