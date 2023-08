Chef Jeff Rueda conta por que a sua mortadela é diferente

Foto:

No recente evento Rio Gastronomia, Jefferson Rueda, chef e proprietário do renomado restaurante “A Casa do Porco”, eleito o 7º melhor do mundo pelo ranking The World’s 50 Best Restaurantes, marcou presença com sua paixão inegável pela carne suína. “Para mim é a realização de um sonho quando escuto ‘sua mortadela é diferente!.’ Eu respondo: claro, a minha vai porco”, disse ele, arrancando risadas da plateia ao reforçar que são produtos justos e de excelência.

Desde a infância, Rueda tem uma relação especial com a carne de porco. Segundo o portal O Globo, no Rio Gastronomia, o chef compartilhou detalhes sobre sua trajetória profissional e pessoal, servindo ainda seus embutidos de produção própria para os presentes. Ele relembrou que, desde os sete anos, cozinhava ao lado de seu pai, o que se tornou uma parte essencial de sua rotina. Mais tarde, ele se aventurou em um açougue e, eventualmente, se mudou para a capital paulista para trabalhar em um restaurante.

Durante sua jornada, Jefferson encontrou Zé Luis Bertoletti, um produtor que criava porcos soltos, mas que se concentrava apenas em leitões. Foi Rueda quem o convenceu a engordar vinte porcos para um evento especial. Esse foi apenas o começo de uma parceria próspera. Cinco anos depois, Jefferson inaugurou “A Casa do Porco”, e sua trajetória ascendente não conheceu limites. Em 2021, ele abriu o frigorífico “Porco Real”, onde são produzidos cerca de vinte tipos diferentes de embutidos.

No evento, Rueda também destacou um momento revelador em sua carreira: “Foi quando percebi que as melhores casas não tinham porco no cardápio. Tinham muito preconceito com a carne suína. E decidi que faria muito porco quando tivesse meu negócio.” Hoje, graças à sua dedicação e paixão, o chef é amplamente reconhecido pela qualidade excepcional de seus pratos e produtos.