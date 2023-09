Chef Rodrigo Oliveira: relembre 3 vezes em que o jurado fez pegadinhas no MasterChef

Rodrigo Oliveira, conhecido por ser o mais o ‘piadista’ entre os jurados da 10ª temporada do MasterChef Brasil, já protagonizou algumas cenas onde pregou pegadinhas nos participantes e fez piadas na cozinha do programa.

Dentre alguns momentos engraçados, um deles aconteceu na eliminação do 10º episódio, onde quem caiu na brincadeira do chef foi Gizele. Confira abaixo 3 momentos clássicos do programa com a participação de Rodrigo:

1. “Pode ir embora”

Durante a eliminação do 10º episódio, Gizele fez a reprodução da codorna de Érick Jacquin e levou aos jurados. De cara, ao experimentar o prato, o chef do Mocotó disse que a competidora “iria embora”, o que deixou a participante assustada.

No entanto, após uma pausa dramática ele completou que seria para ser contratada pelo chef francês. Após perceber que tudo não passava de mais uma de suas brincadeiras, a cantora relaxou e, inclusive, foi a vencedora da prova.

2. “Pode morder o quê, chef?”

Em outro momento clássico, Rodrigo protagonizou uma cena que divertiu os telespectadores e gerou inúmeros comentários nas redes sociais. Tudo aconteceu durante o 7º episódio do programa, quando os cozinheiros amadores tiveram o desafio de preparar uma coxa-creme na prova de eliminação.

No entanto, ao avaliar o prato de Dielen, o jurado brincou dizendo: “Posso morder sua coxa?”. A afirmação com duplo sentido, claro, divertiu todos da cozinha e deixou a participante sem graça.

3. Menage?

Outro momento clássico dentre as ‘performances’ engraçadas do chef do Mocotó foi quando ele se apaixonou pelo prato de Jucy e chegou a citar o termo ‘ménage’ durante sua avaliação.

Na ocasião, a cozinheira preparou um peixe namorado em 10 minutos e agradou aos chefs. Jacquin, então, disse: “Namorei muito seu prato, viu?”. Foi quando Rodrigo não perdeu a oportunidade e logo completou: “Estou vendo que a gente vai ter um ménage!”.