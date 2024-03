Chocolate amargo norueguês é eleito o melhor do mundo em premiação internacional

O International Chocolate Awards realiza anualmente a eleição do melhor chocolate do mundo, dividindo as categorias. Entre elas, aparecem as versões amargas, como pontua a matéria de Helena Gomes.

Foi nessa categoria que a marca norueguesa Vigdis Rosenkilde conquistou o primeiro lugar como o melhor chocolate amargo, superando diversos concorrentes na avaliação.

De acordo com o site oficial da competição, essa escolha é baseada principalmente em análises sensoriais. Critérios como técnica, receita e equilíbrio são considerados, levando em conta as nuances de cacau, sabores e texturas de cada produto.

Todas as etapas são avaliadas por profissionais ligados à gastronomia, que passam por treinamentos no Instituto Internacional de Degustação de Chocolate e Cacau (IICCT) para se aprofundarem no assunto. Leia na íntegra para descobrir as outras posições.

O International Chocolate Awards

O International Chocolate Awards, estabelecido no início dos anos 2010, é uma competição global que honra a excelência em chocolates e produtos de cacau.

A premiação é reconhecida por sua rigorosa avaliação cega por um painel de especialistas, incluindo chocolatiers, chefs e jornalistas, destacando-se pela credibilidade e transparência.

O evento promove categorias variadas, incentivando a qualidade, inovação e práticas sustentáveis na indústria do chocolate. A competição segue de etapas nacionais e regionais até as finais mundiais, consolidando-se como um indicador significativo de prestígio e excelência no setor.