Já parou para se perguntar qual o melhor chocolate do mundo? Será que ele existe? Você pode dizer que o seu chocolate predileto é o melhor do mundo, mas sabia que existe uma premiação mundial que o elege? Descobrimos que o responsável por esta tarefa é o International Chocolate Awards.

A premiação é dividida em 4 categorias: amargo, ao leite, saborizado e recheado. O primeiro lugar de amargo ficou para a Noruega, com a marca Vigdis Rosenkilde. Já o melhor chocolate ao leite é canadense, mais especificamente, a Chaleur B Chocolat.

O chocolate saborizado é quando o sabor do chocolate é misturado com algum outro ingrediente, mas não é recheado. Como exemplo, quando o chocolate tem aquele toque de bebida alcoólica, e o melhor chocolate do mundo nesta categoria vem da Noruega, e ele é mesclado com vermute. O melhor chocolate do mundo recheado é italiano, e o nome dele é Guido Castagna, o sabor? Avelã

E aí, gostou de saber desta informação? Pois também te contamos qual é o melhor ovo de Páscoa do mercado. Confira aqui.