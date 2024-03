Guia de harmonização: saiba como combinar vinho e chocolate

Malvasia e Banyuls estão entre os vinhos que harmonizam com o sabor dos chocolates, ampliando as opções de combinações interessantes no paladar. Neste caso, nem todos os tipos de vinhos vão bem com doces.

A matéria de Suzana Barelli revelou a opinião de especialistas no assunto para mostrar que os vinhos fortificados são as melhores opções, também por causa do alto teor alcoólico, um dos pontos a serem analisados em um rótulo.

Para complementar uma combinação adequada, o sommelier Gianni Tartari sugere a harmonização por similaridade. “Se o chocolate for ao leite, mais doce, o vinho também deve ser mais doce”, explica, destacando a importância de as características específicas do vinho se alinharem com as do chocolate.

Essa abordagem também é útil para garantir que o sabor do vinho não se perca no paladar. O nível de doçura, por exemplo, precisa ser igual ou superior ao do chocolate, evitando qualquer desequilíbrio. Aromas intensos também contribuem para essa harmonização, permitindo uma experiência mais saborosa.

Percebe-se que são pontos específicos, entre álcool, doçura e intensidade, que tornam a combinação entre vinho e chocolate agradável. Leia o conteúdo completo para saber detalhes.