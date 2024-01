Chocolate branco: relembre os 3 melhores ovos de Páscoa eleitos em 2023

Durante o ano de 2023, o Paladar testou uma diversidade de produtos para formar rankings dos melhores do mercado. Com os ovos de chocolate branco ofertados na Páscoa não foi diferente: o pódio ficou com a Mission, Baianí e Danke - nessa mesma ordem.

Os detalhes da matéria ‘Conheça os melhores ovos de Páscoa de 2023′, revelam que tudo aconteceu às cegas - isto é, com os produtos sem identificação. Além disso, as marcas foram postas à prova quanto ao sabor, aparência, aroma e textura. Leia a matéria completa.

1. Mission: a marca ganhou pontos com o jurados por todo o conjunto elegante, principalmente nos sabores que misturam o caramelo e doce de leite - sem exageros na doçura.

2. Baianí: o chocolate branco da Baianí conseguiu reunir no paladar as mais surpreendentes especiarias brasileiras, como definiram os especialistas.

3. Danke: em meio ao doce e crocante, a Danke apresentou sabores artificias na boca, além de uma textura que não derrete -mesmo diante do terceiro lugar no pódio.