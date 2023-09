Especialistas testam e elegem as três melhores marcas de chocolate em barra do mercado

Inconfundível pelo sabor e cheiro, o chocolate é o principal subproduto do cacau e conquista o paladar de muitos. Quem costuma consumir as marcas populares de mercado provavelmente já notou que algumas mudanças vem acontecendo nos últimos anos. Alguns chegam até a relatar que o gosto dos chocolates ao leite não é mais o mesmo, enquanto outros, de olhos atentos, já constataram que os preços aumentaram, e a quantidade em cada embalagem diminuiu.

Com o intuito de saber quais chocolates industrializados ainda valem a pena, o Paladar reuniu um time de jurados para testar 9 marcas nacionais e importadas de chocolate ao leite (desconsiderando as opções crocantes, recheadas, entre outras) e, entre elas, eleger as três melhores.

Juntos, Bertrand Busquet, consultor técnico da Barry Callebaut no Brasil; Patricia Landmann, gerente de marketing da Chocolat du Jour; Arnor Porto, chef pâtissier e professor da Chocolate Academy; e Gislaine Gallette, chocolateira e sócia da Gallette Chocolates, provaram as amostras às cegas e elegeram dois produtos estrangeiros e um brasileiro para o pódio.

A primeira marca colocada foi a Lindt. Seu chocolate tem sabor equilibrado, não muito doce, com aspecto brilhante e aroma intenso de baunilha. Na sua composição tem massa de cacau, leite em pó desnatado, leite em pó integral, manteiga de cacau, aromatizante, extrato de malte de cevada, açúcar e emulsificante de lecitina de soja.

Em segundo lugar ficou o Danke, que tem 35% de teor de cacau e boa textura, embora seja possível notar um leve amargor no sabor. O produto é feito de emulsificante lecitina de soja, manteiga de cacau, açúcar, massa de cacau, leite desnatado em pó, leite integral em pó e aromatizante.

Fechando o pódio vem o chocolate Milka, macio, equiliibrado no gosto e com notas de caramelo, contudo não alcançou o topo da lista por não ter tanto sabor aparente do cacau. É feito de massa de cacau, emulsionante, aromatizante de cacau, açúcar, leite em pó desnatado, massa de avelã e soro de leite.

