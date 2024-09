Como é o churrasco na Índia?

O churrasco é uma tradição que reúne pessoas em torno da boa comida e da confraternização. Nós, brasileiros entendemos bem sobre a preparação desse momento, ao lado também dos nossos irmãos, argentinos e uruguaios. Mas, ao expandir o olhar para além da América do Sul, descobrimos uma diversidade de técnicas para cozinhar com fogo ao redor do mundo.

Chegando à Ásia, o churrasco indiano é preparado no tradicional tandoor, um forno de barro aquecido com brasas, onde carnes e vegetais são assados lentamente em espetos. Acompanhando a refeição, o naan, um pão redondo e macio, é uma excelente opção para mergulhar nos molhos ou até ser usado como talher, em respeito à tradição local.

Onde comer comida indiana em São Paulo?

Segundo especialistas, o restaurante Tempero Indiano, localizado em Pinheiros, é uma ótima opção para quem deseja explorar essa culinária, conhecida por seus sabores intensos e complexos, marcados pelo uso generoso de especiarias como curry, cominho, gengibre, coentro, açafrão e pimenta. Quer saber mais? Veja a matéria completa neste link.

Confira receitas para temperar sua carne

Garam masala

Masala é um termo indiano que indica uma mistura de especiarias, enquanto garam pode ser traduzido como quente, ainda que este não seja necessariamente um tempero apimentado. Os ingredientes variam conforme o cozinheiro, mas há itens obrigatórios, usados em partes iguais: cominho, coentro, cravo, cardamomo, canela, louro, macis (casca da noz-moscada) e pimenta-do-reino. Geralmente são secos e torrados e entram na receita a partir do meio do cozimento. A mistura é tradicional no norte da Índia e combina com cozidos de carnes e legumes, sopas, lentilhas e até salpicado por cima do ovo mexido ou o arroz branco.Veja como é feito. Foto: Alex Silva/Estadão

Nesta primeira receita, você pode usar a Garam masala, conhecida como uma das principais especiarias da culinária do Norte da Índia. Os temperos, normalmente usados secos e torrados, podem ser adicionados inteiros para aromatizar, mas tradicionalmente são moídos, e entram no preparo de pratos do meio para o fim do cozimento. Confira seu modo de preparo neste link.

Sambhar masala

Perfeita para polvilhá-la sobre os legumes assados ou esfregá-las sobre a carne que vai levar à grelha, a sambhar masala é mais uma alternativa de tempero indiano para usar em seu churrasco. Quer saber mais? Acesse aqui.