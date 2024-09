Onde comer churrasco americano em São Paulo

O churrasco americano, conhecido como barbecue, é um dos maiores sucessos gastronômicos dos Estados Unidos, e uma das técnicas mais tradicionais é o uso do “pit” — uma churrasqueira a bafo onde a carne é defumada lentamente, sem contato direto com o fogo. Esse método, popular entre assadores, é destaque em competições de churrasco por todo o país.

Em São Paulo, a Rac-Coon Smoke House, localizada na Vila Olímpia, traz essa tradição americana para a capital paulista. Inaugurada em março deste ano, a casa é comandada pelos sócios Adriano Pedro e Bruno Panhoca, que, após anos participando de eventos de churrasco nos EUA, decidiram abrir o restaurante. “Após o sucesso de um BBQ day na garagem do escritório, decidimos que era a hora de ter uma casa para servir o legítimo BBQ”, contou Bruno Panhoca, em entrevista ao repórter Matheus Mans, do Paladar.

O menu oferece opções tradicionais como brisket, costela de porco, asinhas de frango e linguiça texana com cheddar e jalapeño. Para acompanhar, as sugestões incluem mac’n’cheese, creme, bolo de milho, feijão, purê de batatas, salada de batata e salada de repolho. Além do churrasco por peso, a casa também serve hambúrgueres e tacos, mas a recomendação é experimentar o barbecue no formato mais clássico.





Como o churrasco é preparado?

O cliente escolhe as carnes, que são pesadas, registradas e colocadas em uma bandeja de metal Foto: Ivam Grambek/Divulgação

A Rac-Coon Smoke House é a primeira casa do Brasil a servir o BBQ direto no balcão, por peso, no estilo americano. Ou seja, os clientes escolhem as carnes direto do balcão, ao contrário de outras casas de churrasco americano em São Paulo, com pedidos à la carte.

Inclusive, a casa oferece cortes que precisam de 12 horas de cocção, como o brisket e a costela bovina. Caso contrário, a carne não fica tão suculenta e desmanchando como o sabor estadunidense. Além disso, o método produz quantidades limitadas de cada corte, com alguns deles acabando naturalmente ao longo do dia.

