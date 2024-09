Nos últimos anos, a gastronomia coreana ganhou força e se tornou muito popular na cidade de São Paulo. Com pratos autênticos e sabores únicos, esse tipo de culinária pode ser encontrado facilmente na cidade e, hoje, há uma série de restaurantes dedicados a apresentar as receitas tradicionais, em especial o famoso churrasco coreano.

De casas familiares no Bom Retiro a endereços mais sofisticados, a cidade oferece uma variedade de estabelecimentos. Para saber mais sobre os restaurantes, leia a matéria de Matheus Mans. Confira três sugestões a seguir:

Bicol

Entre a Liberdade e a Aclimação está o Bicol, um dos restaurantes coreanos mais conhecidos de São Paulo. Ele apresenta aos clientes o tradicional churrasco coreano, com a carne chegando crua na mesa. Quem pediu o prato é que coloca as porções na grelha que fica no centro da mesa. No cardápio, há desde cortes de wagyu até a deliciosa panceta de porco duroc em fatia fina salteada com legumes sortidos ao molho de pimenta caseiro, finalizada com folha de gergelim. A casa também dispõe de sopas, frutos do mar e macarrão gelado.

Onde: R. José Getúlio, 422, Aclimação

Re Un De

Também na Aclimação, o Re Un De é um dos estabelecimentos mais tradicionais da região. Comandado por uma família de coreanos, o local se destaca pelos churrascos coreanos na mesa em um ambiente espaçoso e que conta com salas individuais para quem quiser fazer uma reunião privativa com a família ou com amigos. Entre as recomendações estão o tradicional bulgogui (churrasco coreano) com bibimbap para acompanhar (mexido de arroz com legumes).

Onde: Av. da Aclimação, 624, Aclimação

New Shin La Kwan

Esse restaurante também tem como foco o churrasco coreano preparado à mesa pelo próprio cliente. O grande destaque do cardápio é o braseiro a carvão, em que é colocada uma chapa de ferro fundido, que dá um caramelizado especial às carnes e outras proteínas que grelhadas. São boas opções para levar a brasa o samgyeopsal sogum-gui, pancetta com shimeji, cebola e molho de gergelim temperado, além do acopanhamento - duas porções de arroz, seis banchan e salada.