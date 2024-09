Como é preparado o churrasco na Nova Zelândia?

Quando pensamos em churrasco, um dos primeiros países que pensamos é o Brasil. Mas o que muitos não sabem é que o método de assar carnes no fogo é conhecido no mundo inteiro e cada região do planeta possui o seu jeito de preparar churrasco. Um desses países é a Nova Zelândia, que tem uma maneira bem tradicional de preparar churrasco, o hangi.

Churrasco da Nova Zelândia

O hangi, da Nova Zelândia, consiste em alimentos cozidos no vapor de pedras quentes. O método é uma herança dos maoris, tribo aborígene local. Uma forma de preparar as carnes e vegetais é embalá-los em folhas, enterrá-los sob a terra, aproveitando o calor de pedras aquecidas.

Dicas que valem para todos os tipos de churrasco

Não importa o tipo de churrasco, existem algumas regras que são universais. A carne gelada é um dos itens proibidos. Se a temperatura da churrasqueira e do corte estiverem muito diferentes, as fibras da peça se contraem e expulsam a água presente no seu interior.

Uma dica para quando alcançar o ponto desejado no fogo, é não cortar logo a carne. Deixe a peça descansar um pouco antes de parti-la. Se cortar pedaços na mesma hora, os sucos da carne, e consequentemente a sua suculência, vão escorrer pela tábua. Um termômetro pode ajudar. Além disso, lembre que cada corte tem seu ponto de cocção. Para conhecer mais tipos de churrasco espalhados pelo mundo, leia a matéria de Matheus Pradp.

Manual de churrasco

É claro que o churrasco mais popular por aqui é o brasileiro, e não o da Nova Zelândia ou de qualquer outro país. Para quem quer aprender a preparar um churrasco de qualidade, o manual completo do churrasco é o guia perfeito. Você encontra detalhes e dicas de como escolher as melhores carnes, como planejar um churrasco econômico, como escolher as melhores bebidas, os utensílios necessários, como acender a churrasqueira e claro, as melhores técnicas para assar as carnes. Confira aqui.