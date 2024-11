O chope gelado, bem tirado e com um colarinho digno é um dos itens que não pode faltar em um bar. E melhor do que isso, é ter essa mesma experiências com chopes artesanais.

Em São Paulo, são vários os locais que servem esses estilo da bebida e o Paladar selecionou cinco que não podem ficar de fora da sua lista, como destaca a matéria do jornalista Matheus Mans. Confira a seguir:

Cervejaria Nacional

Uma mistura de fábrica com bar, a Cervejaria Nacional produz mais de 10 mil litros de chope por mês. Entre os destaques estão a Y-iara, pilsen dourada e translúcida de amargor delicado e sutil; e a Mula, IPA encorpada com amargor elevado, generosa quantidade de lúpulos americanos e notas cítricas.

Endereço: Av. Pedroso de Morais, 604, Pinheiros.

Dogma

O local também é um misto de bar e fábrica e produz mais de 3 mil litros de chope e cerveja por mês. Além disso, é possível experimentar 20 diferentes rótulos nas torneiras. São boas sugestões a Sourmind, com manga e maracujá; e a No Mercy, double IPA com aromas resinosos.

Endereço: R. Fortunato, 236, V. Buarque.

Motique

A casa abriu recentemente em Pinheiros e tem o multiculturalismo como princípio e uma abordagem contemporânea na cozinha. Essa filosofia se aplica também aos chopes artesanais, que vêm da Langerwisch Bier, cervejaria na Serra da Cantareira que usa água mineral da região nos produtos.

Endereço: R. Simão Álvares, 985, Pinheiros.

Câmara Fria

No andar de cima do bar Original, em Moema, o Câmara Fria conta com 10 torneiras de chope artesanal. Entre os destaques, estão a Franziskaner Dunkel, a Japas Oishii e a Hocus Pocus Orange Sunshine.

Endereço: R. Graúna, 137, Moema.

Cão Véio

A casa, que saiu de Pinheiros e foi para a Vila Madalena, conta com quatro variações de chopes artesanais: Pilsen, Altbier, Session IPA e Weiss, além de uma torneira sazonal. Uma boa pedida é o CPM22 Pilsen, de espuma persistente e cristalina, leve presença de malte, um sutil floral do lúpulo e boa carbonatação.

