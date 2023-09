5 sugestões de drinques para se refrescar durante a onda de calor

Com as temperaturas lá no alto, nada como um bom drinque para refrescar. Pensando nisso, o Paladar preparou uma série de receitas para ajudar a enfrentar essa onda de calor.

A caipirinha de caju e mel é ideal para um fim de semana com o sol muito quente. A michelada é um drinque mexicano, que une molhos apimentados e suco de limão à uma cerveja trincando.

Já o Hermanos, leva tequila, hortelã, gengibre, laranja e limão. Ainda com gengibre, o Pelezão, é uma ótima escolha para espantar o calor. O Mar de Guaratiba, é feito à base de laranja e limão, perfeito para os dias muito quentes. Confira a lista completa aqui!

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!