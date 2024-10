Onde encontrar boa comida coreana na Liberdade?

A gastronomia coreana vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil e já existem vários estabelecimentos dedicados à autêntica culinária em São Paulo, que apresentam receitas tradicionais do país asiático. Um dos templos da comida coreana na capital paulista é o bairro da Liberdade, que esconde nas ruas movimentadas diversos restaurantes, como o Portal da Coreia e o Bicol.

Portal da Coreia

Como já diz o nome, o restaurante busca apresentar aos clientes mais do que apenas a comida, mas também a cultura coreana em forma de pratos deliciosos.

No menu, são destaques o tteokbokki, um clássico da comida de rua sul-coreana à base de teokk (massa de arroz) e eomuk, (massa de peixe) que são envolvidos por pasta de pimenta gochujang e servido com ovo cozido e cebolinha, além do dolsot bibimbap (à base de arroz, legumes, cogumelos, carne moída e ovo)

PUBLICIDADE

Onde: R. da Glória, 729, Liberdade.

Bicol

Entre a Liberdade e a Aclimação está o Bicol, um dos restaurantes coreanos mais conhecidos de São Paulo. Ele oferece o tradicional churrasco coreano, com a carne chegando crua para os clientes. Quem pediu o prato é que coloca as porções na grelha que fica no centro da mesa.

No cardápio, há desde cortes de wagyu até a panceta de porco duroc em fatia fina salteada com legumes sortidos ao molho de pimenta caseiro, finalizada com folha de gergelim. A casa também dispõe de sopas, frutos do mar e macarrão gelado.

PUBLICIDADE

Onde: R. José Getúlio, 422, Aclimação.

Mais restaurantes

Apesar da Liberdade ser um endereço clássico quando se trata de comida coreana, existem outras regiões de São Paulo que apresentam estabelecimentos especializados nessa culinária e que são um verdadeiro sucesso. Você pode conferir os melhores restaurantes coreanos da cidade na matéria de Matheus Mans, no Paladar.