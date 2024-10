Comida coreana raiz: conheça dois endereços indispensáveis no Bom Retiro

O que começou como uma fazenda de café, logo se transformou em uma região operária, o bairro do Bom Retiro cresceu e se tornou um dos mais icônicos de São Paulo. Nasceu como lar de muitos imigrantes: italianos, árabes, japoneses e, claro, os coreanos. Na década de 60, com a Guerra das Coreias, muitos coreanos mudaram-se para São Paulo, boa parte se fixou no bairro do Bom Retiro.

Já considerada “uma das regiões mais descoladas no mundo”, segundo a revista Time Out, lá é o lugar para quem busca comida coreana de qualidade. Conheça dois restaurantes clássicos do Bom Retiro. A lista completa com os melhores endereços da cidade foi publicada no Estadão, por Matheus Mans.

Otugui

Para abrir a lista, vem, não um restaurante, mas sim um mercado. O Otugui é um dos maiores mercados especializados em produtos asiáticos de São Paulo. Para quem quer cozinhar comida coreana em casa, lá é a primeira parada, com variedade impressionante de produtos. Já foi apelidado de “Santa Luzia dos mercados orientais”.

New Shin La Kwan

Não tem como falar de comida coreana e não citar o churrasco. O New Shin La Kwan é especializado nesse tipo de preparo. A carne chega crua na mesa e o próprio cliente prepara. O que diferencia o restaurante dos demais é o braseiro a carvão, em que é colocada uma chapa de ferro fundido, que dá um caramelizado especial nas proteínas que são grelhadas ali.

Delicioso Doenjangjjigae. Foto: Regina Hwang

O Doenjangjjigae está tão onipresente nos lares da Coreia que pode ser considerado o “arroz com feijão coreano”. Aqui, o preparo consiste em um ensopado à base de tofu, carne suína, frutos do mar, legumes e a doenjang, uma pasta de soja fermentada.

A doenjang é o segredo da receita. A lecitina presente no produto pode ajudar na prevenção da arteriosclerose - acúmulo de gordura nas paredes das artérias. Veja o preparo completo aqui.

Por ser tão tradicional, a receita varia de família para família. O Paladar traz um preparo com, além dos ingredientes básicos citados acima, cogumelos desidratados, batata, abobrinha, nabo, pimenta e cebolinha.