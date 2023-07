Comida Halal: quais são os alimentos permitidos na Lei Islâmica?

Comida Halal; saiba quais as comidas permitidas na Lei Islâmica Foto: Freepik

No Islamismo, existem regras específicas para a alimentação. As orientações são vindas da Sharia, sistema jurídico do Islã, baseado no Corão, nas condutas do profeta Maomé e pronunciamentos legais de estudiosos. A lei diz sobre os costumes e vida dos muçulmanos, incluindo orações, vestimentas e etc.

Segundo o portal Casa&Jardim, tudo aquilo que é permitido ao consumo e estilo de vida é classificado como “halal”. Os alimentos halal são os permitidos por Deus e que trazem benefícios para a saúde, sendo as comidas que muçulmanos e todo o restante da humanidade deveriam se alimentar. Eles são aqueles que em todo o processo contam com ingredientes sem produtos haram (proibidos para o consumo de muçulmanos), e é um alimento mais saudável.

Os muçulmanos não podem consumir porco, alimentos com álcool etílico, carnes ou vegetais intoxicados. Eles só devem comer frango ou carne bonita caso o abate tenha sido halal, ou seja, o animal degolado vivo, com o corpo voltado para a cidade sagrada de Meca e pelas mãos de um muçulmano. Além disso, a faca deve ser muito afiada, para que a morte seja rápida e não gere sofrimentos ao animal.

Com os peixes, aqueles que saem da água vivo são considerados halal. Os animais que vivem na terra e na água, como crocodilos, são permitidos. Vegetais, frutas, sementes e produtos minerais ou químicos também podem ser halal, contanto que não estejam intoxicados ou causem qualquer prejuízo à saúde.

Os restaurantes que querem comercializar produtos halal precisam de uma certificação para atestar que ali se segue as diretrizes e os padrões halal estabelecidos, passando para os consumidores a confiança e garantia de que os alimentos são realmente aprovados pela Sharia.

O ideal, para a Sharia, é que todos os muçulmanos se alimentassem de fontes halal. Porém, nem todos podem seguir a dieta, seja por motivos pessoais ou limitações. Algumas escolas de jurisprudência entendem que os ingredientes para a dieta halal podem não ter fácil acesso, então, na ausência, os muçulmanos podem se alimentar de animais que não foram abatidos de forma halal.