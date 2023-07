Até no México? Conheça o hot dog e o milho rosa da Barbie

Culinária inspirada na Barbie está dominando o mundo Foto: imagem: freepik

Que o filme da Barbie já é considerado febre mundial, isso não é novidade. O longa chegou aos cinemas nesta quinta-feira (20). A boneca está dominando roupas, acessórios e cardápios de muitos restaurantes e empreendedores individuais ao redor do mundo, como por exemplo, no México.

De acordo com o portal El Tiempo Latino, uma empresária mexicana aproveitou o clima e criou um milho rosa, para ajudar nas despesas acadêmicas de sua filha. Então, para cobrir o milho, em vez de usar pimenta, utilizou um pó rosa comestível e está conquistando adultos e crianças pela região.

Outro restaurante mexicano decidiu surfar na onda rosa e lançou cachorros quentes da Barbie, e dessa vez, para cobrir as despesas do casamento dos empresários. Os Barbie Dogos e Ken Dogos, como são chamados, possuem a cor rosa e azul. Veja no vídeo abaixo: