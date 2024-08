Como armazenar ovos da forma correta na geladeira?

Armazenar a comida dentro da geladeira é muito mais do que apenas organizar de forma criativa as suas prateleiras. Isso porque a forma como você arrumar os alimentos vai influenciar na durabilidade dele para futuras receitas, por exemplo.

Além disso, especialistas explicaram ao Paladar, na matéria da repórter Renata Mesquita, a importância da organização de laticínios, legumes e verduras, frutas, pães e até mesmo os ovos. Começando pelos laticínios, por exemplo, a sugestão é guarda-los na parte superior de geladeira, onde a temperatura é mais baixa.

Outra dica, em relação às frutas foi de separar aquelas que apresentam casca fina e mais delicadas, como morango, pêssego, figos e kiwi, para a geladeira. Coloque-as na parte com frio médio, em recipientes fechados, de preferência separados, protegidos do frio direto, que pode causar desidratação, injuriar os tecidos e acelerar o processo de deterioração.

Os ovos também precisam de cuidado. Inclusive, os especialistas deixaram duas dicas que vão ajudar diretamente nesse item tão usado diariamente na cozinha. Seja sozinho, seja em receitas, os ovos são essenciais na cozinha, por isso, devemos lutar para evitar a deterioração.

Confira as dicas

ovo Foto: JYPIX/Adobe Stock

A primeira dica, e talvez aquela que as pessoas mais erram é: nunca armazene os ovos na porta da geladeira. O especialista afirmou que há amplitude térmica que pode acelerar a deterioração. Além disso, o movimento do abre e fecha pode contribuir para a quebra.

Outro erro comum é lavar os ovos ao tirá-los da caixa quando chegam do mercado. “A casca do ovo é muito porosa e absorve facilmente impurezas. Caso a casca esteja muito suja, como ocorre em ovos orgânicos, deixe para lavar apenas na hora de usar o ovo”, explica a chef Estela Passoni. Por isso, também deixo-o longe de alimentos que possuam odores muito fortes.

Como armazenar pães?

O maior inimigo dos pães é o oxigênio. Por esse motivo, eles precisam ser guardadas de uma forma que fiquem bem velados. No caso dos pães industrializados, basta armazenar no saco plástico em que vieram e seguir a validade indicada na embalagem. Além disso, pães de fermentação natural, vendidos em padarias artesanais, costumam durar mais do que os pães comuns. Quanto mais integrais e ricos em cereais, maior será sua durabilidade. Quer saber mais dicas? Veja neste link.

Tamago sando

Pão com ovo preparado pelo chef paraense Thiago Castanho. Foto: Via TikTok/@othiagocastanho

Que tal juntar o pão com o ovo? Nessas duas receitas você vai usar esses dois alimentos para um delicioso café da manhã ou até mesmo um lanche da tarde. No caso do Tamago sando, se vai comer pão com ovo, que seja um senhor pão com ovo. Esse aqui, do Amo-te Sando, tem sotaque japonês. Veja a receita completa neste link.

Ovos beneditinos

Ovos beneditinos Foto: DoRo Gastronomia

Essa receita nasceu na França, mas se popularizou nos Estados Unidos. O prato consiste em ovos escalfados, presunto e uma fatia de pão. Com um modo de preparo com apenas quatro passos, seu café da manhã vai se tornar de hotel. Veja a receita completa neste link.