Telescópio espacial James Webb faz registro de ‘pinguim’ e ‘ovo’; veja imagem

A mais recente imagem do Telescópio Espacial James Webb, feita sob medida, chegou e parece... um pinguim. Um pinguim gigante no espaço. Na sexta-feira, 12, as autoridades da Nasa marcaram dois anos completos de resultados científicos do telescópio com a divulgação da imagem, que na verdade mostra um par de galáxias entrelaçadas, conhecidas como Arp 142, e apelidadas de Pinguim e Ovo. A primeira é uma galáxia espiral; a segunda é uma galáxia elíptica.

“A ‘dança’ gravitacional das galáxias puxou as áreas mais finas de gás e poeira da Pinguim, fazendo com que elas se chocassem em ondas e formassem estrelas”, disse a Nasa em um comunicado à imprensa. “Procure essas áreas em dois lugares: o que parece ser um peixe em seu ‘bico’ e as ‘penas’ em sua ‘cauda’.”

Telescópio Espacial James Webb transmitiu para a Terra imagens da curiosa dupla de galáxias Arp 142; em constante interação, a formação tem o apelido de 'Pinguim' e 'Ovo'. Foto: NASA, ESA, CSA, STScI

PUBLICIDADE O telescópio Webb fez tudo o que os astrônomos esperavam que ele fizesse, notavelmente olhando mais profundamente no espaço e mais para trás no tempo do que qualquer telescópio anterior. E produziu belas imagens. O Universo capturado pelo espelho e pelo conjunto de instrumentos do Webb é lindo, deslumbrante e extravagante. Essas imagens chamativas demonstram a notável resolução do telescópio Webb, o sucessor de US$ 10 bilhões da Nasa para o Telescópio Espacial Hubble, ainda em operação. Mas, a principal razão da existência do Webb é fazer algo que o Hubble não pode fazer: olhar bem longe na parte infravermelha do espectro, permitindo que os cientistas analisem a luz altamente deslocada para o vermelho emitida pelas galáxias quando o universo era muito jovem.

Isso produziu uma grande surpresa. Os astrônomos supunham que as primeiras galáxias seriam pequenas e tênues. Não foi isso que o Webb viu. Em vez disso, há um conjunto notável de galáxias grandes e brilhantes, muitas contendo buracos negros supermassivos, que emitiram sua luz apenas 300 milhões de anos ou mais após o Big Bang. (A melhor estimativa para a idade do universo é de 13,8 bilhões de anos.) Os processos de formação de estrelas e a formação de galáxias foram mais rápidos, mais eficientes ou simplesmente diferentes do que os teóricos supunham.

É assim que a ciência deve funcionar: um novo instrumento com uma nova maneira de observar a natureza coloca dados concretos onde antes havia apenas teorias, modelos de computador e noções.

“O maior impacto que tivemos até agora foi a compreensão do primeiro bilhão de anos. Esse foi o argumento de venda do telescópio, e para mim foi gratificante ver como conseguimos cumprir o prometido”, disse Jane Rigby, cientista sênior do Webb. “O universo cooperou.”

Publicidade

O número inesperado de galáxias grandes e brilhantes no início do universo não significa que a teoria do Big Bang esteja errada, acrescentam os cientistas do Webb. “Temos esse dilúvio de dados, temos todas essas coisas interessantes que estamos encontrando e não entendemos bem por quê”, disse o astrofísico da Nasa Amber Straughn. Mas isso não representa a descoberta de uma “nova física” ou algo tão revolucionário, disse ela. “O Big Bang ainda é a melhor teoria do universo que temos”, disse Straughn.

O Webb também analisou o universo próximo, incluindo observações do intrigante sistema planetário Trappist-1, onde um enxame de planetas rochosos orbita uma estrela anã vermelha. Esse sistema planetário está a cerca de 41 anos-luz de distância, dentro de nossa própria galáxia e praticamente ao lado, no esquema cósmico das coisas.

Uma questão astrobiológica em andamento que o Webb pode responder é se as estrelas anãs vermelhas são muito tempestuosas para permitir que planetas próximos mantenham uma atmosfera e pareçam plausíveis como um lugar onde a vida poderia prosperar.

“Até agora, não encontramos um planeta rochoso como o nosso com uma atmosfera que sustente a vida”, disse a astrônoma planetária Heidi Hammel em um e-mail. “Isso pode exigir um telescópio ainda maior.” Será que esse telescópio poderia encontrar a primeira evidência incontestável de vida alienígena? Isso parece improvável”, disse Rigby.

PUBLICIDADE “Pessoalmente, não acho que o Webb vá encontrar vida. Ele não foi construído para isso”, disse Rigby. “Acho que podemos encontrar planetas potencialmente habitáveis.” Garth Illingworth, astrônomo da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, que estava entre as pessoas que sonharam com o Webb no final da década de 1980, disse que o telescópio reuniu uma grande quantidade de dados sobre exoplanetas - os mundos que orbitam estrelas distantes. Esses dados ainda precisam ser reunidos em um quadro coerente, acrescentou. “É um pouco como um alienígena caminhando por um zoológico terrestre, observando a vasta gama de animais e depois tentando reunir as relações e os aspectos comuns”, disse ele.

Publicidade

O Webb foi lançado ao espaço na manhã de Natal de 2021 e passou seis meses em forma de navio enquanto orbitava o Sol a cerca de um milhão de quilômetros da Terra. A grande manchete desse período foi que o telescópio superou 344 possíveis falhas de ponto único, incluindo a implantação de um protetor solar do tamanho de uma quadra de tênis. / THE WASHINGTON POST

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.