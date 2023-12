Como fazer pernil suíno no Natal: confira dicas de chef

Ainda dá tempo de você ver uma receita e guardar os modos de preparo e ingredientes para fazer no dia do Natal (que se aproxima!). Pensando nisso, o Paladar uniu 2 formas de fazer pernil em conjunto com as outras dicas do chef Marcelo Vaz, do Brodo Restaurante.

Em primeiro lugar, dá para transformar a carne suína como o prato principal da sua mesa a partir da refeição acompanhada de legumes assados. Fácil de fazer, vai trazer toda a suculência e ainda há outra dica: servir com um molho de vinho tinto. Clique aqui para ver a receita.

A outra opção apresenta um jeito diferente de servir o assado, simplesmente acompanhado com o arroz e com o acréscimo de romã. Basta seguir o passo a passo para ter sucesso na receita e, o prato quentinho, vai dar água na boca! Confira o modo de preparo aqui.

Se você gostou dessas dicas e quer ler mais, confira aqui a matéria completa do Felipe de Paula, do Paladar, e fique por dentro de mais detalhes desse clássico do final de ano.

Receitas testadas e aprovadas

