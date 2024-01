Como garantir vaga na venda antecipada do McFish?

O McFish é um lanche clássico do McDonald’s e está fora do cardápio da rede de fast food há cinco anos sem ser esquecido pelos clientes da marca.

Nesta quarta-feira (17), o Méqui relançou o sanduíche famoso, mas em quantidades limitadas. A notícia boa é que dá para garantir o hambúrguer em uma espécie de pré-venda do lanche.

Na parte de pedidos do site McDonald’s é possível acessar a aba ‘Venda antecipada McFish’, onde os clientes conseguem adicionar o combo ou apenas o lanche no carrinho e selecionar a unidade mais próxima para retirar o pedido.

Além do relançamento, outra novidade é a versão inédita do sanduíche com dois filés de peixe. Os interessados em adquirir um McFish podem realizar o pedido nesse link.