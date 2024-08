Como saber se o ovo está estragado? Veja dicas

O ovo é um alimento versátil. Dentro da cozinha, o que não faltam são opções de preparo, sendo cozido, omelete, frito ou mexido. Fora que, normalmente, ele está presente em diversas receitas tanto doces quanto salgadas. Além disso, o ovo é rico em nutrientes, vitaminas e até minerais que são benéficos para o corpo humano.

Grandes produtoras de ovos como a Fazenda da Toca e a Raiar são as maiores do Brasil e as duas defendem a necessidade de colocar a data de fabricação impressa na casca. Luis Barbieri, sócio da Raiar, explicou que o ovo é um alimento fresco, que deve ser consumido em até 30 dias.

O frescor do ovo é tão importante que os especialistas na cozinha, compartilham uma anedota entre si: “Se você não quer sentir cheiro de ovo na comida, não use ovo”.

Por esse motivo, é tão importante você identificar o cheiro dele, porque o item tem um cheiro próprio e quando estragado o odor será ainda mais forte e desagradável. Mas, se você faz parte do grupo que não sabe identificar se ele está novo ou velho, o Paladar te ajuda.

Como saber se o ovo está estragado?

Especialistas ouvidos pelo Estadão ensinaram três truques para descobrir se o ovo está arruinado ou não. Em um primeiro momento você pode realizar um teste na água. Essa avaliação consiste em checar se o ovo vai afundar ou flutuar, caso afunde é novo, se flutuar é velho.

Outra dica é quebrar o ovo, depois observar se a gema se mantém no centro, sem se misturar com a clara. Se ela continuar centralizada o ovo está fresco, caso contrário sua produção é antiga.

Por fim, você pode quebrar os ovos, um a um em um recipiente, para evitar de quebrar direto na receita e aí precisar voltar a estaca zero. Dessa forma, evita a contaminação com o ovo vencido.

Posso comer ovo cru?

A especialista explicou que é melhor evitar ovos crus e malcozidos, mesmo se a casca estiver inteira. “É importante lembrar que o aquecimento correto elimina as bactérias patogênicas que porventura tenham contaminado o produto, como a Salmonella”, explicou a pesquisadora Emília Maria Lima, doutora em Ciência dos Alimentos pela Universidade de São Paulo (USP).

Ovo frito com falsa clara

Ovos al purgatório

