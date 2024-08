Pode guardar os ovos na porta da geladeira?

Quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha? Essa pergunta é uma das mais ouvidas nos últimos tempos. Porém, atualmente a resposta que procuramos é: como armazenar o ovo de forma correta na geladeira?

Para armazenar é preciso saber comprar os ovos. E o que não faltam são opções de escolhas, como por exemplo, convencional, cage free, caipira e orgânico. Mas, especialistas ouvidos pelo Paladar explicaram a diferença entre eles para assim facilitar na hora da compra.

Inclusive, poucos sabem, mas a cores dos ovos apresentam um significado. “Muita gente compra ovo vermelho achando que é de galinha caipira, mas nem sempre é. Galinha vermelha bota ovo vermelho, galinha branca bota ovo branco e a galinha vira-lata bota ovo de tudo o que é cor”, explicou Luis Barbieri, sócio da Raiar.

Enquanto a cor alaranjada da gema, em contraste com as versões mais amarelo-pálido, está ligada ao modo como a ave é criada. Por isso, os especialistas deixaram dicas para ajudar na hora da escolha do ovo.

Confira três dicas

Na hora da compra certifique-se sobre o produtor e suas práticas. Se não reconhecer, procure na embalagem dos ovos selos como o Certified Humane, de bem-estar animal, e o Orgânico Brasil. Atenção na data da fabricação, se passou de 30 dias. Descarte os ovos. Se atente ao cheiro do ovo, se estiver muito forte o odor e desagradável, com certeza está velho.

Cheguei em casa. E agora?

Hora de organizar a geladeira. Então, aqui vão algumas indicações de especialistas sobre o assunto. Em primeiro lugar, se você comprou os ovos de um produtor direto, Emília Maria Lima, doutora em Ciência dos Alimentos pela Universidade de São Paulo (USP), indica apenas remover o excesso de sujeira ou penas das aves com um papel toalha, por exemplo.

Outra dúvida recorrente é em questão da caixa que os ovos vêm, apesar de segura, ela pode estar suja. “As caixinhas podem levar essa contaminação para a geladeira. Por isso, recomenda-se retirar os ovos dessas embalagens e armazená-los em um recipiente limpo”, explicou.

Posso guardar na porta da geladeira?

A recomendação de Cintia é não! Mesmo parecendo o local ideal, ele acaba se tornando perigoso por causa do abre e fecha da geladeira. Além disso, essa oscilação pode afetar a qualidade dos ovos, acelerando a sua deterioração e favorecendo o crescimento de bactérias. A melhor opção é guardá-los em recipientes limpos, como potes plásticos, por exemplo, ou nos suportes específicos para esse fim que vêm na geladeira, desde que não estejam fixados na porta.

Como fazer ovo frito?

