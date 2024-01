Qual foi a 3ª melhor marca de cerveja puro malte eleita por Paladar em 2023?

No ano de 2023, o Paladar reuniu os especialistas Edu Passarelli, Bia Amorim, Junior Bottura, Guto Procópio e Julia Leme, consultora de hospitalidade e gestão de restaurantes e bares, para testar as principais marcas de cerveja do tipo puro malte presentes no mercado.

Ao todo, foram coletadas 13 selos, separados em taças sem identificação e degustados em temperatura ambiente pelo time de jurados, pois essa forma facilita a identificação de eventuais defeitos da cerveja. Além disso, aspectos como aroma, brilho, cor, estabilidade da espuma e sabor foram levados em consideração na pontuação.

Após os testes, o júri elaborou um ranking, onde a melhor bebida colocada ficou com média de 8,96 e a pior, com 6,44. A terceira cerveja colocada foi a da marca Império, por ter aroma de lúpulo e malte agradável e adequado, que chega a remeter ao cheiro de biscoito cream-cracker e pão. É um produto leve, fácil de ser consumido e com acidez equilibrada.

Na matéria ‘Qual a melhor cerveja puro malte do mercado?’ é possível conferir os detalhes da avaliação e os bastidores da degustação. Leia na íntegra aqui.