Como será o Festival Comida de Favela deste ano?

A ONG Redes da Maré promove na próxima sexta-feira (03), a segunda edição do Festival Comida de Favela. O evento gastronômico acontecerá em 16 favelas da Maré (RJ) e os estabelecimentos selecionados receberão auxílio de curadoria de negócios. Além disso, os melhores pratos, escolhidos por júri especializado e popular, ganharão prêmios em dinheiro.

Em sua 2ª edição, o evento acontece a partir da experiência do projeto Maré de Sabores, que ajuda no fortalecimento de grupos de mulheres, moradoras da Maré, com qualificação profissional e geração de trabalho e renda.

O projeto oferece qualificação profissional em gastronomia, através de oficinas práticas e teóricas em módulos de panificação, confeitaria, salgados, doces, massas, entre outros.

Receitas testadas e aprovadas

