Com saudades de um happy hour? Então, chama os amigos para um bate papo acompanhado de comida de boteco na sua casa! Pode apostar em tudo que o brasileiro gosta: pastel, coxinha, bolinhos variados, torresmo e o tão amado frango a passarinho. A gente te ajuda com o cardápio! Confira, abaixo, algumas receitas práticas e fáceis de comida de boteco disponíveis no Paladar:

Pastel de camarão com linguiça

Pastel de camarão e linguiça Foto: Renata Kerkmeester

Pastel é uma das comidas mais democráticas que temos, é um quitute para todos. Ele pode vir recheado com carne, queijo, linguiça, banana da terra, carne vegetal, sem contar os doces. Nesta receita, o chef Fábio Vieira surpreende com a união de ingredientes clássicos: linguiça e camarão, em uma combinação cremosa incrementada por pimentões e temperos deliciosos.

Confira a receita

Coxinha tradicional

Coxinha tradicional Foto: Carol Coxinhas

Uma tradição nacional, a coxinha é considerada, por muitos, um verdadeiro patrimônio cultural do país. Nos botecos, uma porção para petiscar é exigência no cardápio. Dentre os diversos recheios possíveis, temos a clássica coxinha de frango da Carol Martinelli, CEO do grupo Carol Coxinhas, crocante por fora, macia e suculenta por dentro.

Confira a receita

Bolinho de picanha

Bolinho de picanha é uma delícia e fica ideal se servido como entrada, mas também pode ser consumido como refeição principal Foto: Mário Rodrigues Júnior

O bar e restaurante Pé de Manga compartilhou conosco sua receita de bolinho de carne, incrementada com a tão saborosa, e brasileira, picanha. Moída e misturada a temperos e farinha de rosca, esse quitute é fácil e rápido de fazer, perfeito para os dias em que se quer inovar na cozinha, mas sem perder muito tempo.

Confira a receita

Bolinho virado à paulista

Bolinho virado à paulista Foto: Divulgação

Clássico da culinária de São Paulo, o “virado à paulista” se transforma em comida de boteco nesta receita inovadora e rápida de fazer. Com massa à base de feijão, bacon, linguiça e polvilho azedo, esse “bolinho virado à paulista” inclui bisteca desfiada no recheio. A receita é da chef Mariana Pelozio do restaurante Duas Terezas.

Confira a receita

Bolinho de feijoada

Bolinho de feijoada Foto: Braca

Feijoada clássica é uma delícia. Agora, empanada e fritinha, nem se fala! Feito com feijão preto triturado e misturado a farinha de mandioca e ingredientes como bacon e couve, essa é mais uma opção de bolinho para petiscar com os amigos e família. A receita que leva apenas seis ingredientes é do bar Braca.

Confira a receita

Torresmo

Torresmo do Tantin Bar Foto: Felipe de Paula

A culinária mineira não podia ficar de fora deste caderno de receita, não é mesmo? Então, trazemos o torresmo sequinho e crocante assinado pelo chef Marco Aurélio Sena, do Tantin Bar. Além de barriga de porco e especiarias, esta receita do petisco tem como ingrediente especial a tão brasileira cachaça.

Confira a receita

Frango à passarinho

Frango a passarinho Foto: FELIPE RAU

Com casca sequinha e crocante, e carne suculenta, o frango à passarinho da chef Bru Calderon, da Mondial Eletrodomésticos, fica delicioso acompanhado de alho, cheiro verde e páprica. Dentre os diferenciais desta receita, é a possibilidade de fritar esse quitute na Air Fryer, tornando esta comida de boteco mais saudável e prática de se fazer.

Confira a receita