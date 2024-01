Em breve as batatas não serão mais vegetais; entenda a polêmica

De acordo com o Serviço de Pesquisa Econômica do Departamento de Agricultura dos EUA, quando os americanos consomem vegetais, eles comem principalmente batatas e tomates.

Em 2019, o americano médio ingeriu cerca de 50 quilos de batata e 31 quilos de tomate – e não é à toa que a batata frita e o molho de pizza tenham contribuído significativamente para esses valores.

Mas no futuro, quando o Departamento de Agricultura começar a somar os totais anuais de vegetais, os tomates poderão ocupar o primeiro lugar por um detalhe técnico. Porque há uma chance de a agência reclassificar as batatas, transferindo-as dos vegetais ricos em amido para a mesma categoria dos grãos, como arroz e outros carboidratos.

De acordo com o Wall Street Journal , o Comitê de Diretrizes Dietéticas dos EUA – composto por representantes do Departamento de Saúde e Serviços Humanos – está elaborando seus parâmetros para 2025, e as batatas podem ser reclassificadas.

As diretrizes colocam os alimentos em cinco categorias – lacticínios, frutas, cereais, proteínas e vegetais – mas a crescente prevalência de diferentes dietas e “padrões alimentares” significa que essas categorias “podem ser alteradas.”

“O painel quer ter certeza de que todos estão recebendo nutrientes suficientes, seja comendo mais batatas, pão ou feijão”, explica a reportagem.

O Conselho Nacional da Batata e a Organização “Cadeia de Grãos” se opõem à nova definição da batata. Kam Quarles, CEO do Conselho Nacional da Batata, testemunhou durante uma audiência do Comitê Consultivo de Diretrizes Dietéticas e pediu-lhes que deixassem as batatas onde estão.

