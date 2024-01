McFish: descubra a verdade por trás do retorno do lanche ao McDonald’s

O retorno do McFish ao cardápio do McDonald’s, com o anúncio de que as vendas seriam limitadas, movimentou o público das redes sociais. Na verdade, a agitação foi ainda maior antes do anúncio, durante os pedidos para que o lanche retornasse.

É o que afirmou o diretor do Marketing do McDonald’s, Sérgio Eleutério, em entrevista à UOL: ‘‘Nós percebemos que a saudade do McFish passou a existir para um público maior do que essa comunidade [de amadores do lanche]’’.

Apesar de não figurar entre os carros-chefes do fast food, o sabor do lanche atraiu consumidores fiéis. Sendo assim, a verdade é que o retorno do McFish ao cardápio aconteceu porque as estimativas de venda ultrapassaram um grupo limitado.

Com dados atuais em mãos, o diretor confirmou que o consumo está previsto para ser maior do que o esperado - considerando as compras antecipadas. No entanto, garantiu que, mesmo assim, o estoque é limitado.