As 20 melhores companhias aéreas com as melhores comida a bordo segundo a TimeOut

A MoneySuperMarket divulgou um novo estudo sobre as 20 melhores companhias aéreas com a melhor comida a bordo. De acordo com o TimeOut, foram mais de 27 mil comentários de clientes avaliados para saber quais é que oferecem refeições de primeira classe.

Além disso, no estudo ao todo 100 companhias áreas foram cotadas, as notas são de 0 a 10. Em primeiro lugar, Kuwait Airways com uma pontuação média de 8,6 em 10 em todas as classes, oferecendo uma grande variedade de refeições. Inclusive, lagosta e carne de vaca no serviço “Royal Class”.

Em segundo lugar, ficou a Oman Air, com 8,44 pontos, e em terceiro a Middle Eastern Airlines, com 8,39 pontos. Confira mais sobre o top 3:

Kuwait Airways

Oman Air

Middle Eastern Airlines





Lista completa das melhores companhias áreas com a melhor comida a bordo

Kuwait Airways Oman Air Companhias aéreas do Médio Oriente Air Algérie airBaltic Aegean Airlines JetBlue Turkish Airlines Air Mauritius Swiss International Air Lines Asiana Airlines Belavia Austrian Airlines Qatar Airways Emirates Air JetBlue Mint Eva Air Etihad Airways Ethiopian Airlines TAROM

Chef brasileiro nas alturas

Rodrigo Oliveira Foto: Ricardo D'Angelo/Divulgação

Mesmo com o Brasil, fora da lista, conheça o Rodrigo Oliveira, chef dos restaurantes Mocotó e Balaio IMS e ex-jurado do MasterChef, ele assina o menu das classes executivas da KLM, que realiza voos de São Paulo e Rio de Janeiro para Amsterdam, na Holanda. Alguns dos pratos servidos são: camarão com vinagrete de feijão-manteiguinha e nhoque de mandioca. Quer saber mais? Veja neste link.