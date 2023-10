Confira o top 3 dos melhores azeites por até R$ 50 reais, segundo especialistas

Jurados convidados pelo Paladar testaram 20 marcas de azeites usados para cozinhar e elegeram o top 3 com os melhores produtos com valor nas prateleiras do supermercado de até 50 reais.

O especialista em azeites de oliva, Ricardo Castanho, a produtora do azeite premium Lagar H, Glenda Haas, e a também produtora do azeite premium Sabiá, Bia Pereira, avaliaram os produtos às cegas em uma área reservada da Padaria Le Blé, em São Paulo.

Durante o teste, os jurados receberam amostras dos 20 azeites de uma só vez. Entre uma prova e outra, eles beberam água com gás e comeram fatias de maçã verde para limpar o paladar.

Bia Pereira disse ter se surpreendido positivamente com o fato de os três azeites melhor avaliados no teste serem de produtores vizinhos: Argentina e Chile. “Um azeite produzido no Chile, por exemplo, chega muito rápido Brasil e, portanto, mais fresco do que um azeite produzido na Europa”, explicou.

Confira, a seguir, o top 3 das melhores marcas de azeite extra virgem até 50 reais

PRIMEIRO LUGAR - LAS DOSCIENTAS (Chileno)

SEGUNDO LUGAR - O.LIVE & CO (Chileno)

TERCEIRO LUGAR – COCINERO (Argentino)

Para saber mais sobre o teste dos jurados e as outras 17 marcas avaliadas, leia a matéria completa.

