Confira quais são as 3 capitais que mais consomem álcool no Brasil

O Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA) realizou uma nova pesquisa em 2023, entrevistando mais de 20 mil pessoas espalhadas pelo Brasil afim de coletar dados acerca do consumo excessivo de álcool no último mês. Observou-se que houve um aumento de 15,2% para 17,2% em relação às mulheres e de 25% para 27,3% em relação aos homens.

Além disso, foram levantados dados por capitais dos Estados brasileiros, e constatou-se que as cidades que mais apresentaram aumento de consumo foram: Salvador, com 28,9%; Teresina, com 33%; e Maceió, com 34,2%, liderando o ranking.

Por outro lado, as cidades de Rio Branco, Natal e Manaus registraram as menores taxas, com 18,3%, 20,8% e 17,1%, respectivamente. Ainda, a pesquisa mostra um aumento significativo geral entre os anos de 2021 e 2023, indo de 18,4% para 20,8%.

O Centro que coletou as informações considera que, no Brasil, o padrão de bebida alcoólica corresponde a 14 gramas de álcool puro, o que equivale a 150ml de vinho, 45ml de destilados como vodca, gim, tequila, uísque e cachaça, e 350ml de cerveja.

