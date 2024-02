Mocktails: 3 drinques sem álcool para curtir o verão

Os países do Hemisfério Sul enfrentam um intenso verão. No Brasil, por exemplo, as temperaturas tem facilmente ultrapassados 30°C já no período da manhã, o que ocasiona a necessidade de se refrescar.

Para isso, além dos fundamentais litros de água a serem consumidos por dia, drinques são mais que bem-vindos, e quem deseja ter à mão uma bebida saborosa sem os efeitos colaterais do álcool pode apostar em mocktails, que substituem alcoólicos por chás, sucos naturais, entre outros líquidos.

Abaixo, separamos três sugestões para reproduzir em casa; confira:

Tererê

Essa bebida vem da cozinha pantaneira e é à base de erva-mate e outras ervas digestivas, como burrito, boldo ou menta. Envolve poucos passos e fica pronta em instantes. Confira a receita completa aqui.

Tererê Foto: Tadeu Brunelli/Estadão

Chá preto com mirtilo e maçã

Essa combinação de sabores que resulta em um drinque extremamente refrescante leva apenas fatias de maçã e mirtilos a gosto com chá preto diluído em água. Aprenda a fazer aqui.

Chá preto com mirtilo e maçã Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Kombucha de mate com flor de sabugueiro

O kombucha é uma bebida fermentada que se assemelha muito ao refrigerante por ser gaseificada - só que mais saudável. Para essa receita utiliza-se kombucha feito com mate orgânico, baunilha, limão siciliano e flor de sabugueiro. Veja a receita completa aqui.