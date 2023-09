Conheça a história do chef do Fasano que começou limpando o chão da cozinha

Em 1980, aos 17 anos, Rosivaldo Neves de Brito chegou em São Paulo com uma mala e uma passagem, pronto para começar uma nova vida. Ele encontrou apoio em parte de sua família que já estava estabelecida na cidade, trabalhando em hotelaria e gastronomia.

Rosivaldo começou sua carreira na cozinha, um caminho comum para muitos baianos que migravam para São Paulo, como conta para o Paraiba Online. Nos primeiros momentos, Rosivaldo desempenhou funções básicas e essenciais na cozinha, como lavar pratos, limpar o chão e garantir que tudo estivesse impecável para o funcionamento do local. Com esforço e dedicação, ele enviava dinheiro para sua família na Bahia através de parentes que visitavam a cidade.

O grande marco de sua carreira aconteceu em 1990, quando se juntou ao Grupo Fasano, uma oportunidade que surgiu através de uma indicação. Com o tempo, Rosivaldo subiu de cargo e, com a inauguração do Fasano Salvador, tornou-se chef do restaurante do grupo, onde pôde explorar e aprimorar suas habilidades culinárias.

Hoje, ele é conhecido por suas especialidades, como a moqueca baiana mista, que leva camarão e peixe, e a tradicional feijoada servida no primeiro sábado de cada mês. Além de liderar a cozinha do hotel, Rosivaldo compartilha suas receitas aprovadas e testadas, permitindo que as pessoas recriem seus pratos saborosos em casa.

Receitas testadas e aprovadas

