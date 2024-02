Conheça a origem da Fugazzeta, sabor de pizza que é sucesso na Argentina

Os brasileiro costumam dar toques especiais nas pizzas, com recheios fartos e às vezes diferentes, mas não há um sabor típico brasileiro. Na Argentina, porém, a pizza preferida dos cidadãos foi criada no próprio país e tem um estilo particular.

Essa pizza é popularmente atribuída a Juan Banchero, um dos fundadores da pizzaria Banchero, no bairro La Boca, em Buenos Aires. O sabor teria surgido entre o final dos anos 1800 e início do século XX.

Sem molho, com recheio de queijo entre duas camadas de massa de pizza e coberta por mais queijo e finas fatias de cebola tostada no forno, a fugazzeta é muito conhecida na Argentina, e está presente em qualquer pizzaria do país.

Para saber mais sobre a história da fugazzeta e onde encontrá-la, leia a matéria completa.