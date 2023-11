Conheça a receita de pão de queijo que virou febre em São Paulo

Uma receita tradicional de pão de queijo é tão bem-vinda em diversos lares, que o acréscimos de alguns ingredientes, um corte mais específico e forma de preparar diferente se tornou surpreendente e, também, um vício. É o que diz um chefe, adaptador da receita, Oscar Bosch, dono do Cala del Tanit, no Itaim Bibi (SP).

‘’Um dia, bem antes de abrir nos Jardins, eu estava testando pães de queijo e vi que a fritadeira estava ligada. Pensei: ‘O que acontece se eu jogar aqui?’', disse. O resultado trouxe o formato de um donut, frito, lambuzado no mel e até mesmo com uma pitada de maionese.

Receitas testadas e aprovadas

